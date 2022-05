Wertingen

16:30 Uhr

Was die Buhls der Nachwelt hinterlassen wollen

In die ehemaligen Räume der Wertinger Zeitung – die Redaktion bewohnt am Marktplatz nur noch den hinteren Teil des Gebäudes – ist das Büro der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung eingezogen.

Plus Mit ihrem Unternehmen haben Hermann und Charlotte Buhl ein großes Vermögen erwirtschaftet. Die beiden Philantropen wollen der Gesellschaft in Wertingen etwas zurückgeben – mit ihrer gleichnamigen Stiftung.

Von Benjamin Reif

Ein alter Leitspruch der Öffentlichkeitsarbeit lautet: „Tue Gutes und rede darüber.“ In etlichen Variationen hat dieser Gedanke die Menschheitsgeschichte begleitet. Und auch Charlotte und Hermann Buhl haben sich diesen Gedanken auf die Fahnen geschrieben, wie sie bei der feierlichen Eröffnung des Stiftungsbüros in Wertingen vergangene Woche bekräftigten. „Wir wollen, dass so viele Leute wie möglich von der Möglichkeit erfahren, sich bei unserer Stiftung Unterstützung zu holen“, sagte Charlotte Buhl vor den geladenen Gästen, zu denen unter anderem auch Altbürgermeister Dietrich Riesebeck zählte, der dafür zu einem seiner selten gewordenen Besuche der Zusamstadt eingetroffen war.

