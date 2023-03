Wertingen

vor 17 Min.

Was kreiert die Wertinger Stadtkapelle als Nächstes, Herr von Zastrow?

Hubertus von Zastrow blickt mit der Wertinger Stadtkapelle bereits auf mehrere erfolgreiche Musikprojekte zurück. Das Bild entstand bei der Aufführung der Music-Story in der Wertinger Stadthalle.

Plus Mit zwei "heißen Nächten" knüpft die JazzTaste-Bigband an zwei erfolgreiche Projekte an. Präsident Hubertus von Zastrow spricht über dieses und weitere Vorhaben.

Von Birgit Alexandra Hassan

Herr von Zastrow, Sie scheinen die Musik bei den "Hot Nights" der JazzTaste-Big Band der Wertinger Stadtkapelle genossen zu haben. Stimmt meine Wahrnehmung?



Hubertus von Zastrow: Ja. Die Musik von Genesis und Phil Collins ist die Musik meiner Generation und gleichzeitig eine generationsübergreifende Musik. Eine Musik, die immer wieder neu interpretiert und manches für Wertingen ganz neu arrangiert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen