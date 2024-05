Wertingen

12:00 Uhr

Was sich im Wertinger Friedhof ändern soll

Im Friedhof in Wertingen sind an manchen Orten bereits leere Flächen entstanden, die nicht mehr als Grab genutzt werden. Der Stadtrat beschloss, dass dort Bäume gepflanzt und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden sollen.

Plus Mehr Bäume, mehr Bänke und eine Aussegnungshalle, die auch muslimische Mitbürger nutzen können: Wertingen ringt um die Weiterentwicklung des Friedhofs.

Von Berthold Veh

Es ist ein ganz besonderer Ort, der städtische Friedhof an der Bauerngasse in Wertingen. Mit dessen Zukunft beschäftigt sich intensiv der Arbeitskreis Friedhof, in dem sich neben der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde unter anderem auch die muslimische Gemeinschaft der Stadt engagiert. In der jüngsten Wertinger Stadtratssitzung präsentierte nun Bettina Steinbacher vom Büro Steinbacher-Consult ein Entwicklungskonzept für den städtischen Friedhof.

Die Friedhofskultur ist wie auch die Gesellschaft im Ganzen einem großen Wandel unterworfen. Immer mehr Menschen wollen, wie die Referentin erläuterte, keine klassische Erdbestattung mehr und setzen nach der Einäscherung auf die Urnenbestattung. Zudem, so der Trend, sollen und wollen Kinder nicht mit der Grabpflege belastet werden. Gegenwärtig ist der Wertinger Friedhof mit einer Fläche von etwa 16.000 Quadratmetern noch von Familiengräbern geprägt. Doch es ergeben sich nach der Aufgabe von Gräbern und durch die Zunahme der Urnenbestattung bereits viele Leerstellen.

