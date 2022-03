Wasserversorgung: Für einen Millionenbetrag geht es tief hinab

Plus Der Stadtrat Wertingen und die Kugelberggruppe bauen gemeinsam einen neuen Tiefbrunnen, um die Wasserversorgung auch in Zeiten des Klimawandels zu sichern.

Das Wetter der vergangenen Tage und Wochen mit der sich hinziehenden Trockenheit ist ein passender Hintergrund für das, was bald in der Binswanger Flur geschehen wird. Die Kugelberggruppe und die Stadt Wertingen werden dort gemeinsam einen neuen Tiefwasserbrunnen installieren, der einen Millionenbetrag kosten wird. Doch er wird notwendig sein.