Weihnachts-Lichterfest in Wertingen begeistert

Die Schulfamilie der Grundschule Wertingen feiert mit viel Engagement. Etwa 1000 Menschen genießen den Adventszauber.

Die Türe zur Aula öffnete sich und die Großen und die Kleinen strömten voller Neugier in die Aula der Grundschule Wertingen, um sich im Schulhaus umzusehen und das vielfältige Angebot beim Weihnachts-Lichterfest 2022 zu erleben. Mit großem Engagement hatten Kinder und Lehrkräfte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet und einstudiert, angefangen von Theaterstücken über Lesungen, Musikstücke und Tänze bis hin zu Bastelaktionen.

Eine große Publikumsresonanz fand das Weihnachts-Lichterfest an der Grundschule in Wertingen. Foto: Marion Buk-Kluger

"Es war ein voller Erfolg. Viele Eltern meldeten uns ihre Begeisterung für das schöne Fest zurück. Auch unser Schulhaus ist sehr schön weihnachtlich geschmückt, sodass bei allen Gästen die passende Stimmung aufkam", freute sich Rektorin Christiane Grandé. Sie grüßte zu Beginn aus einem Klassenzimmer heraus auf den Pausenhof hinunter, auf dem sich etwa 1000 Besucher versammelt hatten und den Gruß des kleinen Engelchens (verkörpert von Lisa Thoma aus der 2c) entgegennahmen.

Die gute winterliche Atmosphäre im Pausenhof beim Verkauf kleiner Köstlichkeiten durch den Elternbeirat wurde durch den Schnee noch zusätzlich verstärkt. "Es passte einfach alles. Mein Dank gilt an dieser Stelle zudem dem Team Judith Schwenk und Simone Motus für die Organisation", so Grandé. An den Außenstellen in Gottmannshofen und Binswangen fanden zeitgleich ebenso adventliche Feste statt, um die Schulgemeinschaft zu feiern und zu fördern.