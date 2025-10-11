"Weiß-blaues Herbstfest" des Altenwerks Wertingen

Der Pfarrsaal war gut gefüllt, als das Altenwerk zum diesjährigen „Weiß-blauen Herbstfest“ geladen hatte. Die Vorsitzende Irmgard Hurler führte durch das kurzweilige Programm. Einleitend trug Elisabeth Buchschuster den Text von Martin Egg „Der Mensch“ vor, der als Schulaufsatz im Stil der Filser-Briefe Schwächen und Vorurteile der Gesellschaft anprangert. In einigen Herbstgedichten und Liedern wurde der Zauber der Natur im Herbst gewürdigt, andererseits aber auch dezent auf das „herbstliche“ Alter der Anwesenden angespielt, wie in dem Gedicht „Das Klassatreffa“, in dem drei übrig gebliebene ältere Damen im Café genüsslich über andere Leute tratschen. Auch Irmgard Hurler griff das Thema selbstironisch auf in dem Gedicht „Mensch, du wirst alt!“ Jeder kennt das Problem, dass einem Namen nicht mehr einfallen, man Schlüssel oder Sparbücher verlegt – kurz: dass der „Kalk im Hirn“ einem zu schaffen macht. Aber auch das Bier kann die Haltung des Menschen ins Wanken bringen. So schildert der Text „Der Kegelausflug“, wie 8 Männer bei einem Ausflug zum Münchner Oktoberfest zunehmend die guten Manieren verlieren und von ihren Frauen mit dem Nudelholz empfangen werden.

Icon vergrößern Deftige Leberkäs-Brotzeit von Susanne Rudhart. Foto: Maria Reinholz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Deftige Leberkäs-Brotzeit von Susanne Rudhart. Foto: Maria Reinholz

Nach einer deftigen Brotzeit mit Leberkäs, Brezeln und Radler folgten weitere heitere Texte, etwa der Aufsatz „Die Apfelernte“, in dem ein Mädchen Ärger bekommt, weil es mit seinen Geburtstagsgästen den ganzen elterlichen Apfelbaum leerpflückt. In dem Gedicht „Kartoffelsalatmassaker“ wird das Leiden verschiedener Gemüsesorten thematisiert, die dem Messer zum Opfer fallen bei der Herstellung eines schönen Salats. Zwischen den Textbeiträgen wurden immer wieder Volkslieder gesungen, begleitet von Andrea Aumiller am Akkordeon. Das bekannte Lied „Spannenlanger Hansel“ wurde sogar als Pantomime dargeboten. Zum Abschluss wies Irmgard Hurler auf den nächsten Termin des Altenwerks hin, einen ökumenischen Segnungsgottesdienst am 12. November mit anschließendem Kaffeetrinken und einem Vortrag.

