Wertingen

vor 18 Min.

Welcher Weihnachtsbaum ist nachhaltig?

Plus Vielleicht ist er schon erledigt oder er steht noch aus: der Christbaumkauf. Fachleute aus dem Raum Wertingen geben Tipps, welche Variante – klassisch, im Topf, aus Plastik – besonders nachhaltig ist.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Gepflanzt, gefällt, geschmückt – entnadelt, zersägt und weggeworfen. Nachdem der Tannenbaum – zum Christbaum berufen – zwischen acht und zwölf Jahre an der frischen Luft verbracht hat, ist seine Lebensdauer in unseren Wohnzimmern vergleichsweise kurz. Wenige Wochen und manchmal nur Tage verbringt er zwischen Sofa und Heizung, wird bestaunt und gepflegt. Dann naht das rapide Ende – häufig auf dem Kompost. Muss das sein? Und worauf sollte geachtet werden, wenn der Christbaum trotz oder gerade angesichts seines kurzen Lebens möglichst nachhaltig sein soll? Fachleute aus dem Zusamtal geben Tipps.

Nachhaltig seien vor allem die Bäume, die aus einheimischen Wäldern kommen, sagt Eva-Maria Birkholz. Sie ist Bereichsleiterin für Forsten beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen. Zum einen hätten diese Bäume nicht hunderte Kilometer auf der Straße zurückgelegt. Zum anderen sei man beim Bewirtschaften der Wälder in Bayern "grundsätzlich nachhaltig orientiert". Verbraucherinnen und Verbraucher könnten davon ausgehen, dass für jeden gefällten Christbaum auch wieder ein neuer angepflanzt werde. Außerdem kämen in schwäbischen Wäldern keine Dünger oder Insektizide zum Einsatz. "Dafür gibt es in einer Christbaum-Kultur keinen Anlass", sagt Birkholz.

