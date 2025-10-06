Weltstar gibt Meisterkurs in Wertingen

Wertingen ist Musikstadt. Das zeigten bereits die vergangenen Wertinger Festspiele, im Rahmen derer allein dieses Jahr Gesangs-Weltstars wie unter anderem Maria Nazarova zu hören waren. Eine weitere internationale Größe im klassischen Gesang beehrte die Kleinstadt im September-die Rede ist von Elena Pankratova. Die russische Sopranistin betreute einen Meisterkurs mit sechs Sängerinnen im Wertinger Schloss, der von der Charlotte und Hermann Buhl-Stiftung veranstaltet wurde. Pankratova, so erzählt Sopranistin Annika Egert, die am Meisterkurs beteiligt war, habe durch einen befreundeten Kritiker von den Wertinger Festpielen erfahren. Die beeindruckte Diva habe dann den Meisterkurs angeboten. „Ein Gesangs-Meisterkurs“, erklärt sie, „ist eine intensive, oft mehrtägige Veranstaltung, bei der erfahrene Gesangsdozenten oder bekannte Sänger ihr Wissen und ihre Techniken an fortgeschrittene Sänger weitergeben. Die Teilnehmer erhalten individuelles Feedback, arbeiten an der Verbesserung ihrer stimmlichen Fähigkeiten und interpretieren verschiedene Musikstücke unter professioneller Anleitung“. Der Meisterkurs wurde mit einem feierlichen Konzert beendet, das im Rahmen der Wertinger Sonntagsmatinéen stattfand. Für den Kurs hatte jede der Teilnehmerinnen drei Arien eingereicht, von denen sie jeweils eine pro Tag des Kurses bearbeiteten. Eine Art „Best-of“ dieser Selektionen wurde dann dargeboten. Am Flügel begleitete der erfahrene Korrepetitor Stellario Fagone. Das von Daniel Schliewa moderierte Programm bescherte dem treuen Wertinger Publikum einen unterhaltsamen Vormittag. Die nächste Wertinger Sonntagsmatinée der Charlotte und Herrman Buhl-STIFTUNG findet am 26. Oktober um 10.30 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses statt. Zu Gast ist dann das „Ensemble Classique“ mit einem erlesenen Programm zu Ehren von Leonard Bernstein.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!