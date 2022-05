Wenn Wurzelkinder zu Waldkönnern werden

Plus Die Gruppe des Montessori-Waldkindergartens hat mit ihrem Engagement überzeugt.

Im feierlich geschmückten Waldareal des Wertinger Montessori-Waldkindergartens wurde eine besondere Auszeichnung verliehen: Die „Wurzelkinder“ und ihre Erzieherinnen dürfen sich laut Pressemitteilung nun mit dem Titel „Waldkönner“ schmücken.