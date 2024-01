Wer gewinnt den Ministranten-Cup in Wertingen?

Am Samstag treten 34 Mini-Mannschaften aus den Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Nördlingen bei einem Fußballturnier gegeneinander an. Das ist geboten in der Stadthalle.

Fußball satt! Am Samstag, 3. Februar, treffen sich die Ministranten‐Mannschaften aus den Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Nördlingen zum Fußballspielen in der Wertinger Stadthalle. Die Zusamstadt ist Austragungsort für das regionale Ministranten‐Fußballturnier. Die Ministranten und die Pfarrjugend arbeiten hier als Ausrichter fest zusammen. Beginn ist um 8.15 Uhr mit einer Begrüßung von Stadtpfarrer Rupert Ostermayer, Landrat Markus Müller und Bürgermeister Willy Lehmeier.

Danach spielen insgesamt 34 Mannschaften in drei Altersklassen gegeneinander. Seit vielen Jahren nehmen die Wertinger Ministranten regelmäßig an den jährlichen regionalen Ministranten‐Turnieren teil – und das überaus erfolgreich. So stehen bereits heute zahlreiche Pokale aufgereiht im Regal der Jugendlichen und zeugen von vergangenen Turnieren.

Personeller Kraftakt für die Verantwortlichen

In diesem Jahr erwartet die Wertinger aber wieder ein besonderes Highlight: Am Samstag, 3. Februar, werden sie nicht nur Teilnehmer, sondern Ausrichter und Gastgeber sein – und das nicht zum ersten Mal. „Der Austragungsort wechselt jährlich, wir freuen uns sehr, in diesem Jahr wieder Gastgeber sein zu dürfen“, so Daniela Rembold, Mitglied Pfarrjugendleitung. Die Jugendleiter der Pfarrjugend werden die Ministranten bei der Organisation und Durchführung unterstützen. Mit 34 Mannschaften aus den Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Nördlingen wird die Turnierleitung unter Federführung von Johannes Gutekunst und Wolfgang Schmid alle Hände voll zu tun haben.

Es gibt auch Show und Tanz zu sehen

Einige sportliche Show‐ und Pauseneinlagen sollen zu einem kurzweiligen Turnierverlauf beitragen. „Wir haben uns einiges einfallen lassen und üben schon fleißig“, verspricht Magdalena Keiß, die mit einigen Kindern und Jugendlichen gerade an einer akrobatischen Tanzeinlage arbeitet. Bei allem Enthusiasmus, den die jungen Leute an den Tag legen, bleibt ein Wermutstropfen: „Der personelle, aber auch finanzielle Aufwand einer solchen Veranstaltung ist nicht zu unterschätzen“, mahnt der Kassenwart der Pfarrjugend, Leon Nittbaur. Man sei bei der Veranstaltung auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Die Jugendlichen haben sich bereits an verschiedene lokale Unternehmen gewandt und hoffen auf breite Unterstützung. (AZ)