Wer hat die Fassade eines Wertinger Supermarkts angefahren?

Ein Unbekannter hat die Fassade eines Supermarkts in der Gottmannshofer Straße in Wertingen angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9 und 15 Uhr in der Gottmannshofer Straße in Wertingen die Hausfassade des dortigen Supermarktes angefahren. Dabei brach ein Teil des Putzes heraus.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 2000 Euro

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 2000 Euro an. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)