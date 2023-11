Wer hat ein Auto in Wertingen angefahren?

Ein Unbekannter rammt einen geparkten Audi in Wertingen und haut dann einfach ab. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum Freitag, 27. Oktober, 12.45 Uhr, bis Sonntag, 29. Oktober, 16 Uhr, in der Straße "Am Bahnhof" in Wertingen einen geparkten schwarzen Audi Q5 im Frontbereich. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Audi beläuft sich auf circa 2500 Euro. Zeugen wenden sich an die Polizei unter Telefon 09071/560. (AZ)