Wer hat ein Auto in Wertingen mit Eiern beworfen?

In Wertingen wurde ein Auto mit Eiern beworfen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas beobachtet haben.

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Pestalozzistraße in Wertingen ein Pkw mit zwei Eiern beworfen. Ob aufgrund des Eierwurfs ein Schaden entstanden ist, wird derzeit in einer Werkstatt abgeklärt.

Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)