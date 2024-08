Wer hat einen Krankenstuhl in Wertingen geklaut?

Zwischen Freitag, 16. August, 13.30 Uhr, und Sonntag, 18. August, 12 Uhr, kam es in der Industriestraße in Wertingen zum Diebstahl eines elektrischen Krankenfahrstuhls. Der 56-jährige Geschädigte hatte am Freitag seinen roten Krankenfahrstuhl im Bereich der dortigen Brücke neben einer Bank abgestellt und sich von seiner Frau mit dem Pkw abholen lassen. Als der Krankenfahrstuhl daraufhin am Sonntag wieder abgeholt werden sollte, war dieser nicht mehr da. Eine Absuche in der näheren Umgebung verlief ergebnislos. Das Fahrzeug im Wert von 2000 Euro blieb verschwunden. Die Wertinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Wertingen (08272/99510) zu wenden. (AZ)

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krankenfahrstuhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Industriestraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis