Wer hat in der Wertinger Industriestraße ein geparktes Auto angefahren?

Eine Unfallflucht in Wertingen beschäftigt die Polizei. In der Industriestraße wurde am Samstag Im Zeitraum von 12 bis 19.30 Uhr ein silberner Opel Astra rechtsseitig beschädigt. Das Auto war laut Polizeibericht ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt worden.

Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro

Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers um einen Pritschenwagen oder Kleintransporter gehandelt hat. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

