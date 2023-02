Wer in Wertingen große Bäume fällen will, muss dies anmelden

Die Wertinger Umweltreferentin bedauert, dass die Baumschutzverordnung häufig ignoriert werde. Was zu tun ist.

Im März beginnt die Schonfrist für das Schneiden von Gehölzen und Bäumen, um Vögel und Kleintiere zu schützen und die Vegetation wieder ungestört wachsen zu lassen. Darauf weist die Umweltreferentin des Stadtrates Wertingen, Hertha Stauch, in einer Pressemitteilung hin. Sie erinnert in diesem Zusammenhang an die Baumschutzverordnung, die es seit vielen Jahren in Wertingen gibt.

Baumschnitt bei der Stadt Wertingen anmelden

Laut der Verordnung muss das Fällen von großkronigen Laubbäumen mit einem Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern in der Stadt angemeldet und mit den Zuständigen abgesprochen werden. Das gelte auch für das Zuschneiden dieser Bäume, das fachgerecht auszuführen sei.

"Leider halten sich viele Leute nicht an die Baumschutzverordnung, kennen sie nicht oder wollen sie nicht kennen", bedauert die Umweltreferentin. Große Bäume, vor allem, wenn sie Laub tragen, würden oft als Last empfunden und als Objekte, die "nur Arbeit und Dreck machen" gesehen. Stauch beobachtete, dass gerade in den zurückliegenden Wochen, da der Frühling naht, sei in den Gärten häufig unsachgemäß und radikal geschnitten wurde.

"So bitte nicht!", sagt Wertingens Umweltreferentin. In der Zusamstadt und den Stadtteilen gilt die Baumschutzverordnung, laut der das Schneiden oder Fällen großer Bäume genehmigt werden muss. Foto: Hertha Stauch

Der Baumschutz sei ein wesentlicher Schutz gegen den Klimawandel. Anhaltende Trockenperioden setzten der Natur und den Menschen zu. Großkronige, ältere Bäume, insbesondere Laubbäume, spielen in diesem Zusammenhang für Stauch eine herausragende Rolle: "Sie filtern Luft, geben Schatten und kühlen bebaute und versiegelte Flächen." In Städten und Siedlungen bräuchten die Menschen das urbane Grün umso mehr, je heißer die Sommer sind, betont die Umweltreferentin.

Der Baumschutz gilt auch für die Wertinger Stadtteile

Der Baumschutz gelte nicht nur für Wertingen selbst, sondern auch für die Ortsteile, erklärt Stauch, wo sie in diesem Jahr viele Verstöße gegen die Baumschutzverordnung feststellen musste.

Um Besitzer von großen Bäumen, deren Erhalt im öffentlichen Interesse liegt, bei der Pflege zu unterstützen, hat Stauch zusammen mit dem Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, Benedikt Herian, Kriterien für Zuschüsse entwickelt. Diese können in bestimmten Fällen für eine Baumpflege gewährt werden. Es sei deshalb in jedem Fall ratsam und notwendig, sich vor einem Eingriff an die Stadt und an die Umweltreferentin (hertha.stauch@stadtrat-wertingen.de) zu wenden. (AZ)