Wer steckt hinter dem traditionellen Donauthaler Märchentheater?

In Wertingen und Holzheim wird die Donauthaler Puppenbühne, sprich Irene Gassmann, in diesen Tagen das Märchen Frau Holle aufführen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Mittlerweile steht sie meist ganz alleine auf der Bühne, besser gesagt hinter der Bühne. Den Platz im Rampenlicht überlässt Irene Gassmann ihren Puppen – dem Kasperle und vielen altbekannten Märchenfiguren. So werden vor allem die Kinder demnächst auch in Wertingen wieder mitfiebern können, wenn Goldmarie und Pechmarie im Festsaal des Wertinger Schlosses in die Unterwelt eintauchen und ihre Erfahrungen machen. "Frau Holle", erzählt die 70-jährige Akteurin der Donauthaler Puppenbühne, "ist ein lehrreiches Stück und begeistert immer wieder."

