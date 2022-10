Wertingen

vor 17 Min.

Werden in Wertingen alle Bauherren gleich behandelt?

In Wertingen ist Wohnraum knapp - da wird Nachverdichtung und der Zubau von Wohnungen generell begrüßt.

Plus Ein Wohnbauprojekt wird größer - daraufhin entsteht eine Debatte um die Gerechtigkeit bei Bauprojekten in Wertingen.

Von Benjamin Reif

Ein Punkt in der jüngsten Sitzung des Wertinger Bauausschusses führte zu einer inhaltlich spannenden Diskussion. Stein des Anstoßes war ein Bauprojekt in der Geratshofer Straße, das die Wagner Bäck GbR plant. Ursprünglich war von sechs geplanten Wohneinheiten die Rede, jetzt sollen es sieben werden. Das findet Stadtrat Johann Bröll (CSW) "überdimensioniert". Und er sorgt sich, dass durch das Wohnbauprojekt die angrenzenden Straßen so stark mit Autos zugeparkt werden, dass die Gottmannshofener Feuerwehr behindert werden könnte. Diese ist im Gebäude gegenüber untergebracht.

