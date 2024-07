Wertingen bekommt eine neue große Bäckereifiliale

Es ist der Neubau eines Geschäftshauses mit großer Bäckereifiliale, der da in Wertingen geplant ist. Errichtet werden soll das moderne Gebäude Am Kaygraben gegenüber dem Fotostudio. Noch ist das Grundstück im Gewerbegebiet an der Laugnastraße eine grüne Wiese. Doch in der Juli-Sitzung des Wertinger Bauausschusses gibt es bereits einen Einblick in das Vorhaben, das an dieser Stelle realisiert werden soll.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäckereifiliale Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis