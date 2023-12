Wertingen

vor 50 Min.

Wertingen benötigt schon wieder neue Krippen-Plätze

Damit in Wertingen genügend Plätze in der Krippe zur Vergügung stehen, soll es nun einen Anbau an den Kindergarten Gänseblümchen in der Industriestraße geben.

Plus Nun soll es einen Anbau an das Kinderhaus Gänseblümchen geben. Die Pläne dafür wurden vorgestellt. Warum die Planung der Krippenplätze so schwierig ist.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Viele Eltern kennen das. Man plant und dann entwickelt sich der Nachwuchs doch ganz anders als vorgesehen. So ähnlich geht es derzeit den Verantwortlichen der Stadt Wertingen mit der Anzahl der Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten. Trotz der Planungen im Vorfeld sieht es plötzlich wieder ganz anders aus. Die Folge: Es fehlen Plätze. Dabei hatte die Kommune erst im Herbst 2022 das neu gebaute Kinderhaus Gänseblümchen in der Industriestraße eröffnet. In dem architektonisch ansprechenden Bau mit viel Holz werden derzeit 99 Kinder in den drei Kindergartengruppen und den zwei Krippengruppen betreut. Doch schon kurz nach dem Einzug zeigte sich, dass es wieder knapp wird mit den Betreuungsplätzen. Deshalb wurde in Hohenreichen eine Waldkindergruppe mit 20 Plätzen errichtet, die im Herbst dieses Jahres startete.

Der Stadtrat Wertingen segnet die Ausbaupläne der Kita ab

Doch nun fehlen schon wieder Plätze in der Krippe. Aus diesem Grund soll das Kinderhaus Gänseblümchen erweitert werden. Mit diesem Vorhaben beschäftigte sich der Wertinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Stadtbaumeister Anton Fink erläuterte die Machbarkeitsstudie, die vom Stadtrat abgesegnet wurde. So soll es im Süden einen Anbau an das bestehende Gebäude geben. In diesem soll eine zusätzliche Krippengruppe für zwölf Kinder untergebracht werden. In dem neuen Bau soll eine Fläche von rund 90 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Vorgesehen sind ein Gruppenraum sowie ein Ruhe- und ein Wickelraum. Hinzu kommen Flure, Garderobe und Ähnliches.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen