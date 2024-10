Wertingen bietet in diesen Tagen verschiedene Möglichkeiten, sich der Kunst zu öffnen

Nach der Sommerpause öffnet die Artothek der Stadt Wertingen am ersten Oktoberwochenende wieder ihre Pforten. So können am kommenden Sonntag, 6. Oktober, wieder originale Kunstwerke – nach vorheriger Anmeldung – zurück gebracht und neu ausgeliehen werden. Gleichzeitig besteht an dem Tag die die Möglichkeit, die Ausstellung mit Werken der im Jahr 2019 verstorbenen Künstlerin Burga Endhart zu besuchen. Dazu ist ein ganz neues – mit Musik kombiniertes – Format am Entstehen.

Die Wertinger Artothek befindet sich in den Räumen des ehemaligen Amtsgerichts neben dem Schloss in der Schulstraße 10. Sie öffnet am jeweils ersten Sonntag des Monats in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. In dieser Zeit können Termine zum Ausleihen oder auch Zurückgeben von Kunstwerken vereinbart werden. Die nächste Öffnung wird somit am Sonntag, 9. November, sein.. Eine vorherige Anmeldung über Ursula Geggerle-Lingg ist erwünscht, unter Telefon 08272/899325.

Originalkunstwerke gibt es in der Wertinger Artothek zum Ausleihen

In der Artothek in Wertingen können sich alle Interessierten Originalkunstwerke, Originaldrucke und Kleinplastiken der zeitgenössischen Kunst für drei Monate ausleihen. So hat man die Möglichkeit, moderne Kunst in den eigenen vier Wänden kennenzulernen.

Fast 400 Bilder sind im Repertoire. Die meisten Gemälde und Grafiken stammen von noch lebenden Künstlern, doch gibt es auch Werke von Joan Miro oder Max Bill. Durch den regelmäßigen Erwerb neuer Bilder und Skulpturen wird der Bestand stetig erweitert. Die Ausleihgebühren variieren zwischen fünf Euro (kleine Bilder) und acht Euro (große Werke) jeweils für drei Monate.

Leben und Kunst der verstorbenen Burga Endhardt sind in Wertingen zu erleben

An diesem ersten Oktobersonntag wird zudem die Ausstellung mit Werken der verstorbenen heimischen Künstlerin Burga Endhardt zu sehen sein, nämlich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Um 15 Uhr bietet Barbara Mahler den Besuchern eine Führung zum Thema „Licht“ an. Am Feiertag, dem 3. Oktober, ist die Ausstellung ebenfalls bereits geöffnet. An diesem Nachmittag führen Kinder ab 15 Uhr die erwachsenen Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung. Die Kinderführung wiederholt sich am Sonntag, 27. Oktober. Die Kinder bieten einen einzigartigen, frischen und unbefangenen Blick auf die Kunst.

Ein neues Format, um Kunst in einem anderen Kontext zu erleben, wird am Donnerstag, 10. Oktober, mit ab 19 Uhr mit der Art After Hour gestartet. An diesem Abend treffen Burga Endhardts Malereien auf elektronische Musik und Performance. Musik in Verbindung mit Kunst und Drinks. Vor allem Schülerinnen und Schüler sind hier herzlich eingeladen, hier bei Club-Sound mit DJ Daniel Fibrile Kunst für sich zu entdecken. Aber auch alle anderen House-Fans kommen an diesem Abend voll auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei. (AZ)