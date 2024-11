Wertingen leuchtet in der „goldenen Jubiläumsnacht“

Die Dunkelheit bricht gerade über Wertingen herein, als dieser besondere Abend in der Zusamstadt mit einem bunt strahlenden Laternenzug beginnt. Die Kinder, die mitlaufen werden, treffen sich dafür in der Augsburger Straße, ihre Augen leuchten mit den Laternen, die sie tragen – darunter Schafe, Löwen und Frösche – um die Wette. So startet die Wertinger Nacht passend zum diesjährigen Motto „goldene Jubiläumsnacht“.

Die Standorte, an denen an diesem Abend etwas los ist, verteilen sich auf die gesamte Innenstadt. Überall stehen Buden, die zu essen und zu trinken anbieten – die klassische Bratwurst, spanische Churros oder auch Leberkäs-Döner. An ihnen ziehen die Kinder mit ihren Laternen vorbei, unterwegs in Richtung Bühne am Marktplatz. Dort singen sie der Stadt Wertingen ein Geburtstagslied – schließlich sind heuer 750 Jahre zu feiern. Im Anschluss haben sie sich den Kinderpunsch redlich verdient, den Alexander Bischof von der Wirtschaftsvereinigung, die die Wertinger Nacht veranstaltet, über das Mikrofon ankündigt. Organisiert wurde der Zug übrigens vom Kindergarten „Gänseblümchen“.

In der Wertinger Nacht kann geshoppt, geschlemmt und gestaunt werden

Und so geht es rein in diesen leuchtenden Abend. Schon bald wird es eng vor den Imbissbuden. Wer durchkommen möchte, muss immer wieder stehen bleiben. Auf der Bühne am Zusamkreisel beginnt schon bald das Duo „Swingtime“ für Musik zu sorgen, zu der getanzt wird. Ein paar Schritte weiter steht das Jugendmobil des Jugendhauses und bietet – wie schon beim Wertinger Stadtfest – verschiedene Beschäftigungen wie Hula-Hoop-Reifen, Federball oder Zauberwürfel. Gleich in der Nähe eröffnet außerdem die kleine Märchenbühne, Erzählerin ist Ursula Günther. Sie entführt in magische Welten, in denen Riesen und andere fantastische Figuren leben. Währenddessen tummeln sich die Menschen vor dem Reich der Märchenerzählerin in einer anderen Welt – in einer mit besonderer Atmosphäre im realen Leben, die die Wertinger Nacht über die Zusamstadt legt.