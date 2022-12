Wertingen meldet Standort für die Unterbringung von Geflüchteten

Die Situation im Landkreis Dillingen spitzt sich zu. Wertingens Bürgermeister Lehmeier nennt ein Areal, auf dem Container für 80 Menschen aufgestellt werden können.

Die Tagesordnung der Wertinger Stadtratssitzung ist am Mittwochabend abgearbeitet, da spricht Bürgermeister Willy Lehmeier ein drängendes Problem an. Der Rathauschef hat in dieser Woche an einer kurzfristig terminierten Bürgermeisterdienstbesprechung mit Landrat Markus Müller teilgenommen. Grund für die Aussprache: "Die Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen hat sich zugespitzt", erklärt Lehmeier dem Gremium.

Ende voriger Woche hatte der Landkreis nur noch 36 freie Plätze

Etwa 25 Geflüchtete werden derzeit wöchentlich auf den Landkreis Dillingen verteilt. Die Zahl hat sich damit im Vergleich mit den zuletzt üblichen Zuteilungen verdoppelt, hatte vorige Woche Landratsamt-Pressesprecher Peter Hurler unsere Redaktion informiert. Ende vergangener Woche hatte der Landkreis nur noch 36 freie Plätze für Menschen, die auf der Flucht sind. Landrat Müller hat deshalb, wie Bürgermeister Lehmeier berichtete, die Vertreter der Landkreis-Kommunen aufgefordert, Plätze und Flächen zu melden, auf denen Wohncontainer oder Zelte aufgestellt werden können. Nach Informationen unserer Redaktion denkt das Landratsamt auch darüber nach, Messezelte, wie sie auf der WIR Verwendung finden, für die Unterbringung von Flüchtlingen einzusetzen.

"Wir haben den alten Turnplatz gemeldet", teilte Lehmeier den Stadträten und Stadträtinnen mit. Die Stadt sei bereits auf Eigentümer von leer stehenden Gebäuden zugegangen, denn die dezentrale Unterbringung der Menschen habe Vorteile. Die Bemühungen seien aber nicht erfolgreich gewesen. "Die Situation ist angespannt", betont der Wertinger Rathauschef. Als ultima ratio (letztes geeignetes Mittel) hatte Landrat Müller die Schließung von Kreissporthallen genannt - mit dem Hinweis, dies vermeiden zu wollen. Davon wäre auch Wertingen betroffen, die Dreifachturnhalle beim Gymnasium gehört zu zwei Dritteln dem Landkreis und zu einem Drittel der Stadt. Dort findet der Schulsport des Gymnasiums und der Mittelschule statt. Abends nutzen Vereine, überwiegend die Handballer des TSV Wertingen, die Halle.

Lehmeier lässt bei seiner Information keinen Zweifel: "Wenn wir die Unterbringung mit Wohncontainern und Zelten nicht schaffen, dann ist der Landkreis gezwungen, Kreissporthallen zu schließen." Und dann wären wieder die Vereine betroffen. In Gundelfingen hatte dieses Szenario für einige Kritik gesorgt. "Ich empfinde eine Mischung aus Frustration und Resignation", sagte Jürgen Wetzstein, der zweite Abteilungsleiter der Gundelfinger Volleyballer. Nach einem Treffen mit dem Landrat in der vorigen Woche rechnen Sportler und Sportlerinnen in der Gärtnerstadt damit, dass die Kreissporthalle in Gundelfingen in Kürze für die Unterbringung von Flüchtlingen gebraucht wird. Dies wäre das dritte Mal nach 2015 und dem Frühjahr dieses Jahres, dass die Vereine die Halle nicht mehr nutzen können. Während der Pandemie hätten die Vereine alles gegeben, um die Mitglieder bei der Stange zu halten. Nun befürchtet Wetzstein Verluste, wenn nur eine eingeschränkte Zahl von Sportlerinnen und Sportlern in einer fremden Halle trainieren könne. Es falle den Gundelfinger Vereinen wieder auf die Füße, dass sie eine Kreissporthalle nutzen. Diese weitere Solidaritätsaktion treffe ausschließlich den Gundelfinger Vereinssport. "Um anderswo unterzukommen, sind wir jetzt wieder überall Bittsteller", meinte Wetzstein, der Sprecher des TV Gundelfingen ist.

Eine Unterkunft für 80 Menschen ist in Wertingen angedacht

Lehmeier sagt, dass Wertingen seine Bereitschaft signalisiert habe, die Situation zu entschärfen. "Wir müssen mithelfen", so der Bürgermeister, "dass die Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht werden können." Landratsamts-Sprecher Peter Hurler sagt, dass der Landkreis "massiv unter Druck steht". Das Ankerzentrum in Augsburg sei voll, die Regierung von Schwaben habe angekündigt, dass sich die Situation über den Jahreswechsel eher noch verschärfen werde. Landrat Müller habe die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen mit Nachdruck aufgefordert, für die Unterbringung von Flüchtlingen Wohnungen oder Plätze zu melden, auf denen Container aufgestellt werden können. Das Landratsamt gehe davon aus, dass auf dem alten Turnplatz (Parkplatz Laugnaplatz) eine Unterkunft für 80 Menschen geschaffen werden könne. Der Landkreis sei Bürgermeister Lehmeier und dem Stadtrat dankbar, dass Wertingen das Landratsamt mit dieser kurzfristig realisierbaren Lösung unterstütze. Die Behörde habe weitere Vorschläge "in überschaubarem Umfang" bekommen. Diese Vorschläge lassen sich Hurlers Worten zufolge aber kurzfristig nicht realisieren.