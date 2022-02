Wertingen

Wertingen saniert und will schnelles Internet

Durch eine neue, lukrativere Fördermöglichkeit kommen bald mehr Menschen in Wertingen in den Genuss von blitzschnellem Glasfaser-Internet.

Plus Bei der Versorgung mit Glasfaser fällt die Stadt eine Grundsatzentscheidung. Und bei den Sanierungsarbeiten sorgt ein Projekt in Hettlingen für rege Diskussionen.

Von Benjamin Reif

In Wertingen stehen heuer diverse Straßensanierungen an. In manchen Fällen werden die Straßen nicht nur saniert, sondern ausgebaut. Über insgesamt sieben dieser Projekte sprachen die Stadträte des Wertinger Bauausschusses in der jüngsten Sitzung.

