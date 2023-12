Bald beginnt die Wertinger Schlossweihnacht – das ist geboten

Über 50 Stände werden auf der Schlossweihnacht in der Zusamstadt Glühwein, Bratwurstsemmeln und weihnachtliches Allerlei anbieten. Auch der Schlossengel ist wieder dabei.

Noch herrscht besinnliche Ruhe zwischen den Buden der Wertinger Schlossweihnacht, die rund um das Rathaus aufgebaut sind. An welchem Stand es dampfenden Glühwein geben wird, wo handgestrickte Socken und wo heiße Maroni, ist noch nicht zu erkennen. Der bislang einzige Schmuck, der die Holzhütten ziert, sind der Schnee auf den Dächern und die Eiszapfen an deren Rändern.

Hermann Kotter, Amtsbote und Hausmeister im Rathaus, ist bei der Organisation der Schlossweihnacht "fürs Praktische" zuständig. Er fürchtet, dass die verschneite Kulisse wie aus dem Bilderbuch angesichts milderer Temperaturen nicht bis zum Wochenende halten wird – dann, wenn das Treiben auf der Schlossweihnacht beginnt, könnte alles wieder geschmolzen sein. Dennoch wird der Schlossgarten festlich beleuchtet und das Angebot der über 50 Aussteller groß sein.

Wertinger Schlossweihnacht am zweiten und dritten Adventswochenende

Die 18. Schlossweihnacht in Wertingen findet am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Das Programm rund um das Pappenheimer Schloss beginnt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr mit einer Ansprache des Bürgermeisters Willy Lehmeier zusammen mit dem Wertinger Schlossengel. Dazu wird das Blechbläser-Ensemble unter Leitung von Tobias Schmid weihnachtliche Lieder spielen.

Den Schlossengel bekommen die Besucherinnen und Besucher nicht nur zur Eröffnung zu Gesicht. Er wird an allen Weihnachtsmarkttagen jeweils um 17.30 Uhr und sonntags auch um 15 Uhr unter dem Christbaum vor dem Schloss stehen. Für jedes Kind hat er eine süße Überraschung dabei.

Vor der Eröffnung der Schlossweihnacht in Wertingen liegt noch Schnee und Eiszapfen zieren die Buden. Ob beides bis zum Wochenende schmelzen wird? Foto: Laura Gastl

Wie bereits im vergangenen Jahr wird sich der Großteil des Weihnachtsmarkts in Wertingen nicht im, sondern rings um das Schloss herum abspielen. Den Erzählungen von "Krimhilde, der Sagenhaften" können sowohl Kinder als auch Erwachsene in der Märchenhütte lauschen. Sie finden freitags und samstags jeweils um 18 Uhr und um 19 Uhr statt sowie sonntags um 17 Uhr. Die Verkaufsstände aus der Region bieten unter anderem Spiralkartoffeln und Schupfnudeln, Waffeln und Crêpes, Gulaschsuppe und Erbseneintopf, Kinderpunsch, Kaffee und Hot Aperol. Zu den Betreibern gehören unter anderem die Kindergärten Kunterbunt und Gottmannshofen, die Freiwillige Feuerwehr Wertingen, das Bayerische Rote Kreuz und Kolping. Aber auch das Café Madlon und Süßwaren Kreischer werden zum Beispiel vertreten sein.

Auch das Wertinger Rathaus bietet ein weihnachtliches Angebot

Im Rathaus selbst wird im Schlosskeller vorweihnachtliches Treiben herrschen. An den Sonntagnachmittagen wird hier das Weihnachtscafé des Waldgasthofs Bergfried, betrieben von Familie Krebs, geöffnet haben und Kaffee und Kuchen anbieten. Am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr wird das Streicherquartett der Streicherakademie Wertingen im Gewölbekeller spielen. Und am dritten Adventswochenende ist hier die Ausstellung der Wertinger Krippenfreunde zu sehen. Vom 15. bis zum 17. Dezember werden selbst geschnitzte Krippen und Einblicke in ein kreatives Hobby gezeigt.

Noch herrscht besinnliche Ruhe zwischen den Buden der 18. Wertinger Schlossweihnacht. Foto: Laura Gastl

Abseits vom Rathaus bietet die Schlossweihnacht noch weitere Programmpunkte: In der Städtischen Galerie in direkter Nachbarschaft zum Schloss wird an den Sonntagen, 10. und 17. Dezember, die Ausstellung "Tamtam" zu sehen sein. Jeweils von 14 bis 17 Uhr präsentieren die Künstler Pirmin Lang aus Stuttgart und Ulrich Brauchle aus Ellwangen ihre neuen Werke. Und im Forum des Gymnasiums Wertingen wird die Jazztaste Bigband am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr einen weihnachtlichen Auftritt hinlegen.

Im Großen und Ganzen wird bei der diesjährigen Schlossweihnacht "alles beim Alten" sein, sagt Organisator Hermann Kotter. Für ihn ist es bereits der 18. Weihnachtsmarkt, für den er mitverantwortlich ist. Er sorgt dafür, "dass alles läuft" und kümmert sich zum Beispiel, wenn der Strom ausfallen sollte. Währenddessen haben seine Kolleginnen Verena Beese und Julia Tellmann aus der Hauptverwaltung des Rathauses den Überblick über die einzelnen Stände.

Info: Die Wertinger Schlossweihnacht findet am zweiten (8. bis 10. Dezember) und dritten Adventswochenende (15. bis 17. Dezember) statt. Freitags und samstags ist jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 21 Uhr.