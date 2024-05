Wertingen will die Ferienbetreuung für Grundschüler testen

Ab 2026 wird schrittweise der Rechtsanspruch der Eltern auf Ganztagsbetreuung der Grundschüler eingeführt. Der Wertinger Stadtrat will durch den Testlauf gerüstet sein.

Eltern erhalten ab dem Jahr 2026 schrittweise einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung ihrer Kinder in der Grundschule. Durch diese neue Regelung sollen Eltern Familie und Beruf besser vereinen können. Kommunen stellt dies allerdings vor große Herausforderungen. Der Wertinger Stadtrat diskutierte bei seiner Sitzung am Mittwochabend im Foyer der Stadthalle über dieses Thema. Das Gremium will rechtzeitig die Weichen stellen und möchte bereits in den Faschingsferien 2025 einen Testlauf zur Ferienbetreuung von Grundschülern und Grundschülerinnen starten.

Bürgermeister Willy Lehmeier ließ keinen Zweifel daran, dass viele Eltern den Rechtsanspruch an Ganztagsbetreuung einfordern werden. Der Gesetzgeber fordere die Kommunen und Schulverbände auch dazu auf, für eine Ferienbetreuung zu sorgen. Den Eltern seien jährlich maximal vier Wochen in den Ferien zuzumuten, in denen sie ihre Grundschul-Kinder selber betreuen.

Die Mensa der Wertinger Grundschule ist in der Nähe

Die Wertinger Grundschulleiterin und Zweite Bürgermeisterin Christiane Grandé (CSU) sowie der Jugendpfleger und Stadtrat Tobias Kolb (KUL) stellten ein Konzept vor, wie der Testlauf für die Ferienbetreuung für einen Zeitraum von acht Wochen (später zehn Wochen) umgesetzt werden kann. Das Grundschul-Gebäude – die Schülerzahl liegt aktuell bei 430 – sei mit der Mittags- und Nachmittagsbetreuung bereits ausgelastet. Der Testlauf soll in den Räumen der bisherigen Kreisfahrbücherei stattfinden, die im Haus der Tierzucht untergebracht ist und nun im alten Müller-Gebäude in der Hauptstraße unterkommen wird. Die Stadt Wertingen hat das Haus, in dem sich auch das Landwirtschaftsamt befindet, im Herbst gekauft. Dieser Ort habe den Vorteil, dass die Mensa der Grundschule in der Nähe sei.





Die Stadt Wertingen hat das Haus der Tierzucht, in dem auch das Landwirtschaftsamt untergebracht ist, gekauft. Dort befindet sich noch die Kreisfahrbücherei, die in das alte Müller-Gebäude in der Hauptstraße umziehen soll. Foto: Berthold Veh





An der Umsetzung des Konzepts arbeiten unter anderem Jugendpfleger Kolb, Jugendhaus-Mitarbeiterin Julia Däubler, Soviko-Geschäftsführer Matthias Grätsch und Rektorin Christiane Grandé mit. Der Vorteil des Testlaufs, der im Jahr 2025 in den Faschingsferien (eine Woche), Osterferien (zwei Wochen), Pfingstferien (zwei Wochen) und Sommerferien (drei Wochen) stattfinden soll: Bereits vor dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs könnten so Probleme erkannt und beseitigt werden.

Kolb erläuterte, dass für die Umsetzung glücklicherweise eine Berufspraktikantin vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025 zur Verfügung stehe. Zudem sollen Ergänzungskräfte eingesetzt, Möbel und Material für die Räume in der Kreisfahrbücherei gekauft werden. Als Kosten für den Testlauf stehen 50.000 Euro im Raum. Nach der Versuchsphase könne man den Anforderungen des Rechtsanspruchs ab 2026 bestimmt gerecht werden, hieß es. Grandé und Kolb erhielten am Ende ihres Vortrags kräftigen Applaus.

Der Wertinger Grundschulverband entscheidet über die Finanzierung

Bürgermeister Lehmeier erkundigte sich, ob die Eltern einen Unkostenbeitrag zu leisten hätten. Denn dies sei "ein tolles Angebot, das auch etwas kosten darf". Er hielt es für richtig, auch in der Testphase eine Gebühr von den Eltern zu erheben. Grandé informierte, dass die Höhe der Gebühr für die Ganztagsbetreuung noch nicht feststehe, es sei aber vorgesehen, dass die Eltern mit der Einführung dieses Angebots einen Unkostenbeitrag zu leisten hätten.

Lehmeier wiederum erklärte, dass dieser Testlauf finanziell über den Grundschulverband abgewickelt werden müsse. Jugendarbeit an Schulen sei Sache des Grundschulverbands Wertingen, dem die Stadt sowie die Gemeinden Laugna und Binswangen angehören. Dies könne nicht der Wertinger Stadtrat beschließen. Die Stadt stelle aber die Räume dafür zur Verfügung. Lehmeier kündigte an, schnell eine Sitzung des Grundschulverbandes einzuberufen. Eile sei auch geboten, weil die zur Verfügung stehende Berufspraktikantin Klarheit brauche. "Es schaut gut aus", sagte der Rathauschef an die anwesende künftige Mitarbeiterin gewandt.

Der Wertinger Stadtrat befürwortete am Ende einstimmig den Testlauf zur Ferienbetreuung von Grundschulkindern im Schuljahr 2024/2025. Die Stadt stellt dafür die Räume am bisherigen Standort der Kreisfahrbücherei. Der Wertinger Grundschulverband wird in dem Beschluss aufgefordert, über die Einführung und Finanzierung des neuen Angebots zeitnah Ende Mai/Anfang Juni zu beraten.