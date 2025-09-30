Wertingens Erstklässler erhalten eine Bio-Brotbox

Zum Schulanfang übergaben Marga Feistle vom Bio-Laden „Natur-Pur“ in Wertingen und Klara Müller - wie auch im letzten Jahr - den Kindern eine Bio-Brotbox, gefüllt mit Kostproben aus der Region. Zusätzlich erhielten die Kinder kleine Brezeln vom Biohofbäckerei Hausmann in Ehingen, leckere saftige Bio-Äpfel sowie knackige Karotten angebaut auf den Permakultur-Böden des Betriebes Hesch in Emersacker.

Mit dieser Aktion des Bioladens „Natur- Pur“ sollen die Kinder einen Bezug zu gesunder Ernährung aus heimischem Anbau bekommen. Schulleiterin Christiane Grandé, die zusammen mit der Elternbeiratsvorsitzenden Corinna Bürgle die Boxen an die sechs ersten Klassen der Grundschule ausgab, erklärte: „Es ist wichtig, dass sich die Kinder gesund ernähren. Das hilft ihnen beim Lernen.“ Das Thema „Gesunde Ernährung“ spielt im Schulalltag der Kinder immer wieder eine große Rolle. So bietet das Team „gesundes Pausenbrot“ jeden Mittwoch in der Pause belegte Vollkornbrote oder Müsli an,

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!