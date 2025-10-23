Wertingens Kläranlage besichtigt

Kürzlich besuchte die Wertinger Kolpingsfamilie die vor 30 Jahren erbaute Wertinger Kläranlage. Abwassertechniker Korbian Kopp führte mit großer Leidenschaft und Kompetenz die interessierten Kolpingsmitglieder durch das Werk und erläuterte die verschiedenen Arbeitsabläufe. Ein weiterer Blick wurde auch ins Labor gemacht, wo das Wasser der Kläranlage ständig überwacht und analysiert wird. Zur Kläranlage Wertingen gehören auch die beiden Anlagen in Laugna und Roggden. Die Kläranlage Wertingen ist für die Abwasserreinigung in der Stadt Wertingen und den umliegenden Gemeinden zuständig. Sie ist Teil des lokalen Abwassersystems und sorgt dafür, dass das gesammelte Abwasser in mehreren Reinigungsstufen von Schadstoffen befreit wird, bevor es in die Zusam eingeleitet wird.

