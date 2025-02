Wertingens Stadtrat befasst sich mit dem Schwanenbräu- und dem Langer-Gelände

Es sind zwei markante Flächen in Wertingen, für die 2023 alles anders wurde: das Gelände der ehemaligen Brauerei Schwanenbräu mitten in der Stadt und das des früheren Autohauses Langer am Rande Wertingens. Die Verantwortlichen beider Betriebe mit jeweils langjähriger Geschichte stellten im selben Jahr den Betrieb ein. Und hinterließen vorerst und noch immer ungenutzte Grundstücke.

In beiden Fällen erließ die Stadt Veränderungssperren, um „unerwünschte städtebauliche Entwicklungen“ zu verhindern. Daran erinnerte Katrin Joachim als Leiterin des Bauamts den Stadtrat am Mittwochabend. Nun sollen die Sperren um ein Jahr verlängert werden. Dem stimmte das Gremium zu.

Stadt Wertingen möchte mitreden: Was wird aus dem Langer- und dem Schwanenbräu-Gelände?

Denn die Schmiedgasse und Teile der Badgasse, wo sich das Gelände der einstigen Brauerei Schwanenbräu befindet, liegen im Herzen Wertingens und bilden „eine Blickachse Richtung Hauptstraße“, wie es Joachim formulierte. Ist ein Investor gefunden oder entscheidet die Inhaberfamilie Carry, zu verpachten, zu vermieten oder umzubauen, dann möchte die Stadt mitreden. Man wolle „keine Entwicklungen, die man sich als Stadt an dieser Stelle nicht wünscht“, so die Bauamtsleiterin. Auch sei noch ungewiss, was mit dem Gasthof „Zum Hirsch“ passieren wird. Insgesamt befinde man sich noch in der „Findungsphase“, doch Joachim hofft darauf, dass noch in diesem Jahr „ein Entwurf auf dem Tisch liegt, der gangbar ist“.

Rückblick: Noch bis vor zwei Jahren wurde Schwanenbräu als Wertinger Traditionsbier in der Schmiedgasse gebraut. Dann verlegte Inhaber und Braumeister Fritz Carry die Produktion in die Schlossbrauerei Unterbaar. Die Gründe: Der heute 66-Jährige wollte in den Ruhestand gehen, und die Technik in der Wertinger Brauerei war nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Viel Geld hätte investiert werden müssen, was sich ohne Aussicht auf einen Nachfolger nicht gelohnt hätte. Ende 2024 schloss dann auch der Schwanen-Laden, in dem Kundinnen und Kunden bis dato noch Bier kaufen konnten.

Icon Galerie 54 Bilder Wenn das Schwanenbräu an der Reihe ist, müssen die Maschinen dafür extra umgebaut werden. So sieht es aus in den Räumen und Hallen der Schlossbrauerei.

Die Situation in der Gottmannshofer Straße, wo sich lange Zeit das Autohaus Langer samt Tankstelle befand, stellt sich ähnlich dar. Ein Teil des Geländes ist inzwischen zwar in den Händen von TÜV Süd – der Spatenstich für das neue Service-Center hat Ende Januar stattgefunden –, doch der weitaus größere Bereich ist weiterhin ungenutzt und macht einen verlassenen Eindruck. „Bekannt ist, dass das Areal verkauft werden soll“, sagte Joachim in der Sitzung des Stadtrats. Einige Gespräche hätten bereits stattgefunden und dauerten weiter an.

Vonseiten der Stadt wolle man einem künftigen Investor entgegenkommen und auf dessen Wünsche eingehen. In der Vergangenheit war bereits von neuen Wohnungen oder einer Ansiedlung von Kleingewerbe die Rede. Das Errichten eines Gebäudes für betreutes Wohnen war ebenso Thema wie ein Hotel oder Motel. Ebenso konnte man sich den Neubau eines Gerätehauses für die Feuerwehr Gottmannshofen vorstellen. Wie sich das Langer-Gelände tatsächlich entwickeln wird, bleibt für den Moment weiter offen. Vorerst entschied sich das Gremium auch hier für eine Verlängerung der Veränderungssperre.

Bürgermeister Willy Lehmeier hört 2026 auf

Am Ende der Sitzung verkündete Bürgermeister Willy Lehmeier dann, dass er bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr kein weiteres Mal kandidieren wird. Dann wird er 24 Jahre lang Wertingens Rathauschef gewesen sein. Diese Mitteilung zu machen, falle ihm nicht leicht. Vonseiten des Stadtrats gab es daraufhin zunächst keine Reaktionen – jedenfalls nicht im öffentlichen Teil der Sitzung. Fabian Braun als Vorsitzender der CSU/CSW-Fraktion teilte unserer Redaktion im Nachgang schriftlich mit, dass Lehmeier „am Ende der Wahlperiode die Geschicke der Stadt 24 Jahre umsichtig geleitet haben“ wird. Im Namen seiner Fraktion und auch persönlich danke er dem Bürgermeister dafür. „Es war immer eine gute Zusammenarbeit, die Bürgermeister Lehmeier im Sinne des demokratischen Miteinanders über die Parteigrenzen hinweg gepflegt hat.“