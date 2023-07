Wertinger Ausstellung zeigt Kommunikation in Bildern

Die Werke sollen darauf hinweisen, dass es immer zu negativen Folgen führt, wenn nicht mehr miteinander gesprochen wird.

Gute und gelingende Kommunikation ist heute eine große Herausforderung. Bei der Fülle an Kommunikationswegen falle es oft schwer, für sich, miteinander oder auch mit Gott zu reden, wie es in einer Pressemitteilung des evangelischen Pfarramts Wertingen. Mit einer Ausstellung haben Schülerinnen und Schüler der Realschule gezeigt, dass Kommunikation über die Frère-Straße hinweg gelungen ist. Geholfen dabei hat auch das Textil-Bild „Kommunikation“ des Künstlers Ranil Ranasinghe aus Nürnberg.

In einem Gottesdienst wurden die Bilder präsentiert. Bei der Eröffnung betonte Sibylle Knötzinger von der Schulleitung, dass zwischen den Jahrgangsstufen fünf und sieben Kommunikation bei der Erarbeitung der Werke gelungen sei. „Es kommt wesentlich auf eine gelingende Kommunikation an, denn die Folgen einer fehlenden Kommunikation sind immer negativ“, betonte in seinem Grußwort der Kulturreferent der Stadt Wertingen, Friedrich Brändle. Pfarrerin Ingrid Rehner freute sich über die gelungene Kommunikation zwischen Schule und Kirchengemeinde und kündigte an, dass diese weitergeführt werden wird. Mit großem Dank und Beifall wurde Studienrätin Yvonne Rothbauer bedacht, die mit der Fachschaft Werken und Kunst die Idee aufgegriffen habe und wesentlich zum Gelingen der Ausstellung beigetragen hat. Besonders überzeugt hat sie mit ihrem Saxofon bei der musikalischen Mitgestaltung des Gottesdienstes zusammen mit Günther Böhm an der Orgel.

Die "sehenswerte Ausstellung" kann nach den Gottesdiensten am Sonntag und während der Büroöffnungszeiten (Montag 16 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr) im evangelischen Pfarramt in Wertingen besucht werden. (AZ)