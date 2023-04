Wertingen

12:00 Uhr

Wertinger Bläserphilharmonie will den Frieden feiern

Osterkonzert der Bläserphilharmonie Die Bläserphilharmonie der Wertinger Stadtkapelle bereitet sich unter anderem in Alteglosheim auf das Osterkonzert vor.

Plus Für das traditionelle Osterkonzert hat Dirigent Germán Moreno López besondere Werke ausgewählt. Er weiß, was sein Orchester und das Publikum erwarten und wo er künftig wohnen will.

Schwarze Hose, schwarzes Sakko, dazu ein schwarzes oder weißes Hemd und schwarze Schuhe. Das trägt Dirigent Germán Moreno López gewöhnlich zum Konzert. Doch an diesem Sonntag wird es anders sein. Da holt er den Frack aus dem Schrank. Mit passender Weste, einem speziellen Hemd und Lackschuhen wird der 34-jährige gebürtige Spanier die Bühne der Wertinger Stadthalle betreten, um gemeinsam mit der Wertinger Bläserphilharmonie das traditionelle Osterkonzert zu präsentieren. Ein Galakonzert, wie er sagt, und gleichzeitig ein Friedenskonzert. Dieses Motto hat sich für Lopez im Laufe der Vorbereitung klar herauskristallisiert.

Publikum und Orchester erwarten ein anspruchsvolles Konzert

Germán Moreno López weiß inzwischen, was das Publikum sowie seine Musiker und Musikerinnen zu Ostern erwarten: ein anspruchsvolles Konzert. Entsprechend motiviert kommen alle in die Proben. Nach dem erfolgreichen Requiem im Herbst hat er bereits früh angefangen, über passende Stücke nachzudenken.

