Wertinger Ensemble spielt in der Studienkirche

Mit Harfe und Hackbrett begeisterten die Musikerinnen die Zuhörenden.

Dillingens Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich und Kirchenmusikdirektor, Basilikaorganist und Chordirektor Axel Flierl begrüßten am Muttertag vor der Maiandacht in der Studienkirche das Hackbrett-Ensemble der Musikschule Wertingen unter der Leitung von Musiklehrerin Andrea Kratzer.

Mit fein abgestimmter Musik die Andacht umrahmt

Neben der Orgel und dem Volksgesang umrahmten die sechs Damen an Harfe und Hackbrettern die Andacht mit fein abgestimmter Musik.

Der erste Titel „Dance in G-Dur“ war eine bewegte Eröffnung durch die exakten, dynamischen Hackbretter mit Solo-Intro und Solo-Coda der Harfe. Im Verlauf erklang die filigrane Melodie des blinden irischen Komponisten O´ Carolan, einem Zeitgenossen des Johann Sebastian Bach aus dem Barock.

Das passte optimal zur Rokoko-Ausstattung der Studienkirche

Meditativ, in ruhigem Metrum, lag die dreiteilige Da-Capo-Komposition „In der Pfarrgass“ mit mehreren Tonartwechseln und einem locker, flockigen Trio genau richtig. Das Ensemble erklang, gestützt durch die Akustik des Kirchenraumes und die perfekt begleitende Harfe harmonisch und zur verspielten Rokoko-Ausstattung der Kirche optimal passend. So ergänzten ein „Mineth“ aus dem Böhmerwald, „Josephines Taufwalzer“ von Roger Tallroth und die Zugabe „Rakefet“ aus Israel das gelungene Musikprogramm in Dillingen.

Am Ende gab es viel Beifall für das Hackbrett-Ensemble der Musikschule Wertingen, Lob und die nächste Einladung. (pm)