"Wertinger Festspiele": Eine kulturelle Premiere im Zusamtal

Die Charlotte und Hermann Buhl-Stiftung veranstaltet im Juli ein musikalisches Spektakel. Das steckt dahinter.

Die Vorfreude ist groß. Das steht in der Pressemitteilung der Verantwortlichen der Charlotte und Hermann Buhl-Stiftung. Denn im Juli 2023 finden erstmalig die „Wertinger Festspiele“ statt. Unter der künstlerischen Leitung von Annika Egert und Daniel Schliewa sowie der musikalischen Leitung von Mikhail Berlin werden namhafte junge Künstler in Wertingen auftreten. Die organisatorische Leitung der Festspiele liegt in den bewährten Händen von Event-Managerin Karolina Wörle.

Auch die Zauberflöte von Mozart in Wertingen

Zum Auftakt der Wertinger Festspiele am 25. und 26. Juli, jeweils um 10 Uhr, stehen Aufführungen von Mozarts „Die Zauberflöte“ in einer speziellen Bearbeitung für Kinder und Jugendliche auf dem Spielplan. Die beiden Vorstellungen sind mit Schülern und Schülerinnen der Wertinger Schulen, der Grundschule Zusamaltheim und der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule schon fast ausgebucht.

Am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr wird dann die Operette „Der Vetter aus Dingsda“ aufgeführt. Diese Operette zählt zu den bekanntesten Werken des Komponisten Eduard Künneke. In der Rolle des „Hannchen“ wird die Schauspielerin Désirée van Delft in Wertingen auftreten. Die Schauspielerin ist in Ihrer Rolle der „Romy Lindbergh“ aus der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ sicherlich einem großen Publikum bekannt.

Drei Soprane haben ebenfalls Premiere in der Stadthalle in Wertingen

Am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr feiern „Die drei Soprane“ in Wertingen Premiere. In Anlehnung an „Die drei Tenöre“ gibt es ein Feuerwerk mit den bekanntesten Sopran-Arien aus der Klassischen Musik, bevor dann am Sonntag, 30. Juli, ab 19 Uhr das „Große Finale“ über die Bühne geht. Alle Veranstaltungen finden in der Stadthalle Wertingen statt. Weitere Informationen und Tickets für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort auf der Homepage der „Wertinger Festspiele“ unter www.wertinger-festspiele.de. Bei Gerblinger in Wertingen oder im Büro der Charlotte und Hermann Buhl-Stiftung, Am Marktplatz 5, in Wertingen sind die Tickets ebenfalls erhältlich. (AZ)

