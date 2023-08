Wertinger Firma setzt auf die sozialen Netzwerke

Thorsten Artinger verkauft viele technische Geräte. Doch auch abseits des Verkaufsraums ist er aktiv - mit seinem Account auf Instagram. Das ist im Zusamtal noch ungewöhnlich.

Im Zusamtal, so scheint es, ist der aktuelle Social-Media-Trend um Instagram, Tiktok und Co. noch nicht ganz angekommen. Obwohl Soziale Medien immer mehr ein Teil des Alltags werden, findet man über die Wertinger Umgebung nur wenige Beiträge. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Instagramseite des Elektrofachgeschäfts EP:Artinger aus Wertingen. Auf Instagram kann jeder und jede Fotos und kurze Videos mit der Welt teilen. Seit Oktober 2019 existiert dort der Account „epartinger“. Anfangs wurde nur selten Content hochgeladen, doch dieses Jahr im Februar änderte sich das. Regelmäßige Beiträge geben nun Einblicke in den Arbeitsalltag der Wertinger Firma.

Jeder Beitrag ist dabei gleich aufgebaut. Ein Bild, auf dem ein oder mehrere Mitglieder des Artinger-Teams arbeiten oder ein Produkt vorstellen. Dazu ein kurzer, aufs Foto bezogener Text, der einen bestimmten Aspekt beschreibt. Sei es der Zusammenhalt der Mitarbeiter oder die Ausstellungs-Kaffeemaschine im Verkaufsraum – fast jedes Thema lässt sich finden. Auch kleine Videos, sogenannte Reels, gibt es. Eine Kamera schwenkt durch den Verkaufsraum oder die Werkstatt und filmt die Mitarbeiter im Zeitraffer. Begleitet wird dies von fröhlicher, moderner Musik.

Viele werden durch Instagram auf das Wertinger Geschäft aufmerksam

Die Idee zum Account kam Thorsten Artinger ganz klassisch durch den Wandel der Zeit. Papierwerbung wird teurer und spricht mittlerweile nicht mehr viele Kundinnen und Kunden an. Im Gegensatz dazu nutzen die Leute immer mehr soziale Medien. Die Reaktionen auf Artingers Instagram Account sind durchwegs positiv. Dieser locke vor allem jüngere Kundschaft im Bereich Reparatur und Service an, so Artinger. Der Inhaber wird immer wieder auf seinen Account angesprochen. „Die Kunden wissen oft nicht, dass wir zum Beispiel Kaffeemaschinen reparieren. Über Instagram werden sie dann auf diesen Service aufmerksam.“

Aufwändig sei die Produktion des Contents nicht, sagt Artinger. Die Fotos mache das achtköpfige Team während der Arbeit. Wenn zwei Kollegen auf einen Termin gehen, erklärt einer das Gerät und der andere macht einige Bilder. Auch im Laden störe die Fotoproduktion nicht. Man frage die Kundinnen und Kunden natürlich, ob sie auf den Bildern zu sehen sein wollen, betont Artinger. Abgelehnt wird dies jedoch selten. Die Texte zu den Beiträgen entstehen durch eine Agentur. Diese kenne die Firma und deren Ziele genau und schreibt die Texte in Absprache mit Thorsten Artinger.

Auf die Frage, ob er auch anderen Geschäften einen Auftritt in sozialen Medien empfehlen würde, antwortet der Inhaber des Elektrofachgeschäfts eindeutig: „Ja!“ Die Zahlen des Accounts sprächen für sich, er komme sehr gut bei den Kunden an. „Als User sehen sie ja nur die Zahl der Follower und da dauert es natürlich, bis sich etwas tut. Ich sehe aber auch noch andere Hintergrundinformationen und dann wird klar: Der Account wächst“, erklärt Artinger.

Vielleicht geht es bald noch auf anderen Plattformen los

Auch eine Erweiterung auf andere Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel auf das Videoportal Tiktok, kann er sich vorstellen. Er vermutet, dass es in Zukunft neue Möglichkeiten in sozialen Medien geben wird, die andere Zielgruppen ansprechen. „Mit der Zeit gehen“ lautet die Devise. Dass eine Erweiterung mehr Aufwand wäre, glaubt Artinger nicht. Er erklärt: „Den Beitrag können wir auf mehreren Plattformen verwenden, wenn er fertig ist.“

Dass die Webseite mit Online-Shop irgendwann komplett von Social Media ersetzt werden könne, denkt Thorsten Artinger allerdings nicht. „Viele Leute sind eben doch noch nicht auf Instagram und Co unterwegs und googeln einfach nach einem Gerät“, begründet er seine Vermutung. Die Webseite sei unabhängig und parallel genauso wichtig für eine gute Onlinepräsenz.