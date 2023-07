Wertinger Freibad: Das große Aufräumen nach dem Sturm

Plus Noch sind die Schäden des Unwetters im Wertinger Freibad nicht ganz beseitigt. Die Badegäste müssen mit Einschränkungen rechnen. Doch es gibt gute Nachrichten.

Da musste Betriebsleiter Oliver Schwarz schwer schlucken, als er nach dem Unwetter die Schäden im Wertinger Freibad sah. Mehrere Bäume waren umgestürzt, Äste lagen kreuz und quer auf der Liegewiese. Im Becken schwammen Laub und Äste. Das beliebte Bad konnte nicht öffnen und musste geschlossen bleiben. Auch am Freitag wurde dort nicht geplanscht, sondern gearbeitet. Fachleute mit schwerem Gerät und Hebebühnen schnitten die Bäume und sägten Äste ab. Doch die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Trotzdem gibt es eine gute Nachricht für alle Wasserratten. Am Samstag darf im Wertinger Freibad wieder geplanscht und geschwommen werden. Allerdings wird ein Teil des Geländes mit einem Bauzaun abgesperrt bleiben, da dort in der kommenden Woche die beschädigten Bäume geschnitten und entfernt werden müssen. Betriebsleiter Schwarz bittet schon im Vorfeld die Gäste um Verständnis, dass es ab Montag für einige Tage zu Lärmbelästigungen im Freibad kommen kann, wenn dort die Arbeiter mit Sägen und anderen lauten Maschinen hantieren.