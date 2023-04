Keine Perspektive: Gasthaus "Zum Hirsch" bleibt vorerst geschlossen

Plus Die Inflation macht Dominik Birzele vom Gasthof zum Hirsch in Wertingen zu schaffen. Das Hotel wird der Gastronom weiterführen. Wie geht es mit dem Restaurant weiter?

Dominik Birzele, Betreiber und Inhaber in sechster Generation des Familienbetriebs „Hotel und Gasthof zum Hirsch“, sieht derzeit einfach keine Perspektive, den Betrieb der traditionellen und beliebten Gastwirtschaft Hirsch wieder aufzunehmen. Das äußert er mit großem Bedauern. „Das zugehörige Hotel werde ich weiterhin betreiben.“ Ein entscheidender Grund für diesen Entschluss sei gewesen, dass er mit den Erlösen aus dem Hotel in den letzten Monaten des vergangenen Jahres die Gastronomie subventionieren musste.

Entgegen aller Gerüchte vom Frühjahr 2021, sein Unternehmen sei insolvent, haben er und seine Mannschaft die Corona-Pandemie mitsamt allen Auswirkungen gut überstanden, so Birzele. Im Gegenteil, im Frühjahr 2022 ließ Birzele – als die Biergärten auch im Landkreis Dillingen wieder aufblühten – seinen Biergarten vor dem Hotel neu gestalten und bepflanzen: "Um meinen Gästen eine angenehme Atmosphäre bieten zu können."