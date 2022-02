Wertinger Gewerbegebäude auf dem einstigen Post-Areal ist fertig

Plus Wo früher die Post in Wertingen war, ist nun ein Neubau entstanden. Wer dort einzieht.

Wo früher das Postgebäude in Wertingen gestanden war, hat der Buttenwieser Unternehmer Dieter Romakowski einen Wohn- und Firmenkomplex erbauen lassen. Inzwischen ist nun das neue Gewerbegebäude am Wertinger Postkreisel fertiggestellt und bezugsfertig.