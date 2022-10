Wertingen

18:00 Uhr

Wertinger Gitarrenfestival: Wunderschöner Weltenschmerz

Plus Eine Reise nach Andalusien und in die des Fingerstyle, Pop und Crossover: Besucher der Guitar Night in Wertingen tauchen in inspirierende musikalische Welten ein.

Von Marion Buk-Kluger Artikel anhören Shape

Er kommt auf die Bühne, die ersten Töne erklingen und schon wähnt man sich an einem lauen Sommerabend mitten auf einer Plaza eines spanischen Ortes. Sanft dann wieder voller Kraft lässt Amir John Haddad „El Amir“ sein Instrument erklingen. Und bereits im zweiten Stück spielt er stolz anmutende Töne. Das Publikum kann, noch bevor Sabrina Romero die Bühne betritt, eine feurige Señorita vor Augen haben, die dabei den Flamenco tanzt. Einmal mehr zeigt sich die Liebe aller je beim Internationalen Gitarrenfestival Wertingen aufgetretenen Gitarrenkünstler auch beim multiethnischen Musiker mit deutsch-palästinenisch-kolumbianischen Wurzeln, der die Guitar Night mit seiner „Noche Flamenca“ eröffnet.

