Wertinger Grundschüler spenden an die Tafel

Wie in jedem Jahr sammelten alle Kinder der Grundschule Wertingen auch 2024 für die Wertinger Tafel. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler gaben zahlreiche Sachspenden wie Mehl, Nudeln, Zahnpasta, Süßigkeiten oder auch Duschgel. Sie wurden unter dem großen Christbaum in der Pausenhalle bereitgestellt. Michael Langenmeier und Anni Bauer erklärten den Kindern anschließend, wie die Spenden zur Wertinger Tafel gelangen und wie und wann sich bedürftige Menschen dort versorgen können. Überrascht, dass so viele Spenden zusammen kamen, überreichten die Schulkinder diese sehr gerne an die Verantwortlichen der Wertinger Tafel, die sich ganz herzlich bei der gesamten Schulfamilie bedankten.

