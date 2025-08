Wertinger Gymnasium wird zum Wunderland

Das Gymnasium Wertingen tauchte ein in eine 250 Jahre alte Geschichte: Alice im Wunderland im Original von Lewis Carroll aus dem Jahr 1865. Die diesjährigen Aufführungen des Unterstufentheaters der Fünft- und Sechstklässler standen ganz im Zeichen der Gemeinschaft. Die Schüler und Schülerinnen der Theatergruppe, unter der Leitung von Monika Dirr führten das absurde Theater auf und verführten die Zuschauer, im jeweils gut gefüllten Forum des Gymnasiums, zwei Abende lang in die Zauberwelt der wachsenden und schrumpfenden Alice. Hierbei konnten gleich zwei Hauptdarstellerinnen ihr Können zeigen – eine große und eine kleine Alice. Die Zuschauer lachten und verzweifelten gemeinsam mit ihr an den herrlich abwechslungsreichen Gestalten, die Alice traf – natürlich immer auf der Suche nach dem weißen Kaninchen, dem die Zeit davonläuft. Wem geht es denn nicht so?

Alice trifft auf ihr jüngeres Ich. Foto: Dirr

Das herrlich fantastische Bühnenbild, das auch mithilfe der Kunstlehrerin Amelie Ettlinger und ihren Klassen gestaltet wurde, war stets passend in stimmungsvolles Licht gesetzt. Das Forum war ein wahres Wunderland geworden. Spätestens als mitten im Stück plötzlich der Unterstufenchor, unter der Leitung und musikalischen Begleitung von Franziska Seitz, einsetzte und für die sprechenden Blumen ein Tanzlied schmetterte sowie die Party von Hutmacher und Märzhase einheizte, war das Gemeinschaftswerk komplett. Kunst, Theater und Chor schufen zusammen im vergangenen Schuljahr ein Gesamtkunstwerk, das die Zuschauer mit viel Applaus belohnten.

