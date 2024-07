Wertinger Initiative sammelt Unterschriften für Hochwasserschutz

Zur Initiative „Hochwasserschutz Wertingen: Jetzt!“ zusammengeschlossen haben sich einige Bürgerinnen und Bürger, nachdem sie massiv von den Überschwemmungen Anfang Juni betroffen waren. „Obwohl wir immer noch voll mit Aufräumarbeiten beschäftigt sind, verfolgen wir weiterhin das nötige Hochwasserschutzprojekt für Wertingen“, schreibt Marlis Proksche, die die Initiative gemeinsam mit Alexandra Pfalzgraf und Anton Deisenhofer nach außen hin vertritt.

In einer Zwischenbilanz zeigt sich die Gruppe, die zu einer Unterschriftenaktion für den baldigen Beginn des Hochwasserschutzes in der Zusamstadt aufgerufen hat, sehr zufrieden. Wie Alexandra Pfalzgraf, Marlis Proksche und Anton Deisenhofer mitteilen, haben bereits an die 300 Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Eintragung das Anliegen unterstützt. Zudem seien in Gesprächen mit Einwohnerinnen und Einwohnern, die nicht betroffen waren, ein großes Verständnis und auch positive Unterstützung sichtbar geworden. Alle angesprochenen Geschäfte seien kooperativ gewesen und hätten die Listen ausgelegt.

Im Oktober ist eine Info-Veranstaltung zum Wertinger Hochwasserschutz geplant

Allerdings stellte die Initiative auch fest, dass ein Großteil der Wertingerinnen und Wertinger gar nicht wisse, dass es seit den Jahren 2016/17 ein Hochwasserschutzkonzept für die Stadt gibt, das aus Gründen des Personalmangels beim Wasserwirtschaftsamt (WWA) bisher nicht in Angriff genommen werden konnte. In einer Besprechung mit Bürgermeister Willy Lehmeier signalisierte dieser, dass er in der Aktion eine Unterstützung für die Stadt sehe. Die Hoffnung sei, dass das WWA nach Jahren des vergeblichen Wartens die schon fertig konzipierte Planung bald freigibt.

Der Gruppe zufolge habe sich gezeigt, dass viele nach dem Starkregenereignis vor einigen Jahren und der jetzigen Katastrophe das erhöhte Risiko in viel mehr Bereichen als bisher gedacht erkennen. In Gesprächen angemerkt wurden verschiedene Anliegen in Hinblick auf Alarmierung, Information sowie kommunale und staatliche Hilfen. Diese wollen die Initiatoren ebenfalls sammeln und an die zuständigen Stellen weitergeben. Außerdem sei die Bebauung in der Nähe von Gewässern und die ausufernde Flächenversiegelung immer wieder ein heiß diskutiertes Thema, „das leider im Moment noch nicht bei den zuständigen Stellen angekommen ist“, schreiben die Vertretenden der Initiative.

Vor kurzem sagte Bürgermeister Willy Lehmeier zu, dass es Ende Oktober eine Info-Veranstaltung mit dem Wasserwirtschaftsamt sowie betroffenen Bürgerinnen und Bürgern geben wird. „Bis dahin sammeln wir weiter Unterschriften, um sie dann bei der geplanten Veranstaltung an die zuständigen Stellen zu übergeben“, so Marlis Proksche. (AZ)