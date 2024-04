Wertinger Jugendorchester brilliert mit wunderschönen Klängen

Wertinger Musikernachwuchs präsentieren gekonnt Filmmusik. Die 55 jungen Musiker überzeugen auf ganzer Linie.

Beim Bezirksmusikfest Maria-Thann in Hergatz konnte das Jugendorchester Wertingen unter der Leitung von Germán Moreno Lopez in der Mittelstufe auf ganzer Linie überzeugen. Die 55 jungen Musiker präsentierten der dreiköpfigen Jury (Robert Hartmann, Alexander Veit, Klaus Reggel) zunächst "La Storia" von Jacob de Haan und ließen in jedem Kopf im Publikum eine eigene Geschichte entstehen.

Wertinger Hommage an italienischen Filmmusikkomponisten

"La Storia" ist eine Hommage an einen der berühmtesten Filmmusikkomponisten überhaupt – den Italiener Ennio Morricone. Mit Steven Reineckes "Pilatus – Mountain of Dragons" nahmen die Wertinger Nachwuchsmusiker das Publikum gekonnt mit zum hoch über Luzern gelegenen Pilatus. Am Ende eines mühsamen durch atemberaubende Aussichten und ländliche Schönheiten erfüllten Aufstiegs verirren sich die Abenteurer in die Höhle des schlafenden Drachens. Nach einem Kampf mit dem Drachen erwachen Güte und Toleranz in den Herzen und Köpfen der Menschen und ein glückliches und friedliches Zusammenleben der Menschen mit den Drachen des Pilatus ermöglicht.

Mit ihrem Vortrag schufen die Musiker wunderschöne, individuelle Klanggemälde in den Köpfen des Publikums, verwiesen damit die anderen (Erwachsenen-)Orchester auf hintere Plätze, und die Jury honorierte dies mit hervorragenden Punkten: In einer offenen Wertung hoben die drei Wertungsrichter zu den Kategorien (Intonation und Stimmung, Rhythmik und Zusammenspiel, Technische Ausführung, Dynamik und Klangausgleich, Ton- und Klangqualität, Phrasierung und Artikulation, Tempo und Agogik, Stückwahl im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und Besetzung des Orchesters, Stilempfinden und Interpretation und musikalischer Gesamteindruck) ihre Tafeln. Für die Wertinger hatte sie ausschließlich die neun und die zehn ausgewählt. Und so ergaben sich am Ende 96 von 100 Punkte – das beste Ergebnis aller teilnehmenden Orchester.

Frühlingskonzert des Jugendorchesters am 11. Mai

Wer sich selbst von den Tongemälden des Jugendorchesters Wertingen entführen lassen will, ist herzlich zum Frühlingskonzert am Samstag, 11. Mai, in die Stadthalle Wertingen eingeladen.

Lesen Sie dazu auch