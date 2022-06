Wertinger Krankenhaus: Ein Appell des Bürgermeisters

Plus Es ist gemütlich im Wertinger Pfarrheim, beim Treffen des Fördervereins des Krankenhauses. Bis es zum Thema Notaufnahme kommt.

Im Saal des Wertinger Pfarrheims ist kein Platz mehr frei. Gut 60 Menschen sind gekommen. Kein Wunder: Die neue Chefärztin am Wertinger Krankenhaus, Dr. Martina Brielmaier, stellt sich vor. Darüber hinaus gibt es weiteren Redebedarf, wie sich schnell herausstellt. Denn am Ende ihres Vortrags stellt Alfred Sigg, Ehren- und Gründungsmitglied des Vereins die Frage, die viele Menschen umtreibt: "Glauben Sie, es geht auch ohne Notaufnahme?"