Wertingen

07:00 Uhr

Wertinger Künstler zeigt seine Geheimnisse in der Städtischen Galerie

Wie diese Stele entstanden ist, die in Künstler Manfred Nittbaurs Garten in Wertingen steht, wird in seiner neuen Ausstellung gezeigt.

Plus Manfred J. Nittbaur präsentiert in seiner Ausstellung "Les secrets" in der Städtischen Galerie in Wertingen seine unbekannten Seiten. Das hat mehrere Anlässe.

Von Laura Gastl

Geheimnisvoll, mächtig und imposant. In Blautönen hebt er sich vom gelben Himmel ab – der Mont Blanc. Der höchste Berg der Alpen ist eines von Manfred J. Nittbaurs aktuellen Lieblingsmotiven. Noch steht das große Gemälde zwischen Pinseln und Farbpaletten bei dem Wertinger Künstler zu Hause. Doch schon bald könnte es in die Städtische Galerie umziehen, wo am kommenden Samstag seine Ausstellung "Les secrets" eröffnet wird.

Einen Teil der Werke hat die Stadt Wertingen bereits abgeholt. Bei anderen Werken wiederum stehe noch nicht fest, ob sie gezeigt werden – so wie beim blau-gelben Mont Blanc. Ruth Nittbaur, die Ehefrau des Künstlers, ist Kuratorin der Ausstellung und entscheidet gemeinsam mit ihrem Mann, welche Exponate präsentiert werden. Sie verrät, dass es wohl über 100 sein werden. Und dass "70 bis 80 Prozent davon noch nie gezeigt wurden". Der Titel der Ausstellung lautet nicht umsonst "Les secrets" – das bedeutet "die Geheimnisse".

