Wertinger lernen von ihren französischen Freunden

Der Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern Wertingens und Fère-en-Tardenois ist diesen wichtiger denn je.

Gerade in Zeiten, in denen die deutsch-französischen Beziehungen auf politischer Ebene gewissen Schwankungen unterworfen sind, bekommen Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften ein besonderes Gewicht. Nach zwei Jahren Corona-Pause trafen sich auf Einladung der französischen Seite hin die Partnerschaftskomitees von Wertingen und Fère-en-Tardenois in Kédange-sur-Canner im Dreiländereck Frankreich – Deutschland – Luxemburg. Während der erste Abend ganz dem geselligen Beisammensein bei vorzüglicher Verköstigung in entspannter Atmosphäre gewidmet war, stand am Samstagvormittag eine Besichtigung des Artilleriewerks Hackenberg, einer der größten Verteidigungsanlagen an der in den 1930er-Jahren von den Franzosen errichteten Maginot-Linie auf dem Programm. In einer dreistündigen, sachkundigen Führung bekamen die beiden Gruppen die 160 Hektar umfassende, für 1200 Soldaten ausgerichtete, bis zu 96 Meter tiefe Anlage zu sehen, gleichsam eine riesige unterirdische Stadt, für deren Einrichtungen Gänge mit einer Gesamtlänge von zehn Kilometer in den Fels geschlagen wurden.

Interessanter Einblick in die deutsch-französische Geschichte

Technikräume, Küche und Krankenstation im Originalzustand, aber auch die zu einem Ausstellungsbereich umgestalteten Mannschaftszimmer gaben interessante Einblicke in die Betriebsweise dieses "Gros Ouvrage". Eine Schmalspurbahn führte zu einem der 15 Kampfstände, wo die Funktion eines Panzerdrehturms eindrucksvoll vorgeführt wurde. Bekanntlich konnte die Maginot-Linie den Einmarsch der deutschen Armee 1940 über Belgien nicht verhindern, hatte sich doch die Kriegsführung in der Zwischenzeit erheblich verändert.

Fünf Jahre Besatzungszeit, Vertreibungen und das Opfer zahlreicher Menschenleben standen Frankreich bevor. Vor diesem Hintergrund konnte der Programmpunkt am Nachmittag nicht kontrastreicher ausfallen. Nach einer erholsamen Mittagspause in der Moselstadt Remich besichtigte man das mit moderner Multimediatechnik ausgestattete Europa-Museum im luxemburgischen Schengen. Dort wird der europäische Einigungsprozess anschaulich erläutert, wobei das Schengener Abkommen von 1985 über die Öffnung der Grenzen sowie weitere damit in Zusammenhang stehende Entwicklungen besonders hervorgehoben werden. Was heute als Selbstverständlichkeit erscheint, empfanden die Besucher als eine wertvolle Errungenschaft, die es mit allen Mitteln zu bewahren und zu schätzen gilt.

Theaterstück über die Weiße Rose

Was wäre eine deutsch-französische Begegnung ohne Weinprobe? Die Kellerei Stromberg in Petite Hettange konnte hierfür mit einem exzellenten Angebot an Moselweinen glänzen, sodass sich dadurch auch einige private Weinkeller in Wertingen wieder füllen werden. Unter dem Vorsitz der jeweiligen Präsidenten Stéphane Wieczorek und Manuela Baur setzten sich schließlich die Mitglieder der beiden Komitees am Sonntagvormittag zusammen, um die gemeinsamen Aktivitäten des zu Ende gehenden Jahres Revue passieren zu lassen und neue Vorhaben für das kommende auf den Weg zu bringen. Ein französisches Theaterstück über die Widerstandsgruppe der Weißen Rose soll bei uns zur Aufführung gebracht werden, die Hobbyfotografen werden in Kontakt treten, der Schüleraustausch zwischen Gymnasium und Collège wird wiederbelebt und der Kontakt zwischen den Kindergärten weitergeführt werden.

Auch die Jazzband unter der Leitung von Tobias Wiedenmann hat Interesse angemeldet. Ferner laden die Fèrois ihre Wertinger Freunde im Mai zu einem geselligen Wochenende mit Überraschungsunterhaltung ein, dessen Termin noch festgelegt wird. Im Einzelnen kann man sich über alle geplanten Begegnungen innerhalb und zwischen den beiden Vereinen auf den jeweiligen Homepages informieren. (AZ)