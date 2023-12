Wertinger Lourdesgrotte ist nach Einbruch wieder geöffnet

Als der Opferstock in der Wertinger Lourdesgrotte Anfang Oktober aufgebrochen worden war, war das Entsetzen groß. Nun kann die Kapelle wieder besucht werden.

Der Dienstagvormittag ist kühl. Rings um die Wertinger Stadtpfarrkirche herum sind einige Passantinnen und Passanten unterwegs. Da kommt eine Frau aus der Lourdesgrotte gelaufen. Als sie Pfarrer Rupert Ostermayer erblickt, wendet sie sich an ihn. "Endlich ist wieder offen!", sagt sie und meint damit die Kapelle. Die Freude ist ihr anzusehen. "Immer, wenn ich im Städtle bin, schaue ich vorbei."

Als der Opferstock in der Wertinger Lourdesgrotte Anfang Oktober gewaltsam aufgebrochen worden war, war das Entsetzen groß. Dabei wurde nicht nur das Metall des Behälters, sondern auch das Mauerwerk beschädigt. Mehrere Wochen blieb die Grotte geschlossen. Pfarrer Ostermayer zufolge musste erst einmal eruiert werden, wie man jetzt vorgehen wolle. Mehrere Optionen standen zur Debatte: den alten Opferstock reparieren oder einen neuen anschaffen? Und wenn ja, wie soll dieser aussehen? Soll der Kasten wieder im Gemäuer eingesetzt werden oder vielleicht am Kerzenständer befestigt sein?

So sieht der neue Opferstock in der Wertinger Lourdesgrotte aus. Foto: Laura Gastl

Letztendlich entschied man sich für einen großen und schweren Opferstock, der im Boden verankert und an der Wand festgeschraubt ist. Der sei nun hoffentlich wirklich "einbruch- und diebstahlsicher", wie es Ostermayer formuliert. Ihm zufolge belaufe sich der Schaden nach dem Einbruch auf zwischen 1000 und 2000 Euro. Im kommenden Frühjahr wird die Lourdeskapelle nochmals Geld kosten: Dann soll sie von innen und von außen verschönert werden.

Ostermayer zufolge sei die Frau, die ihn am Dienstagvormittag angesprochen hat, nicht die Einzige, die ihm gezeigt hat, was für ein Anziehungspunkt die Lourdesgrotte in der Stadtmitte für Gläubige ist. Als der neue Opferstock angeliefert wurde, hat der Pfarrer ihn entgegengenommen. Innerhalb von zehn Minuten sprachen ihn drei Passanten an. Sie alle fragten ihn: "Wann wird die Grotte endlich wieder geöffnet?"

Die Lourdesgrotte in Wertingen hat einen neuen Opferstock

Seit rund zwei Wochen kann die Kapelle wieder besucht werden. Pfarrer Ostermayer freut sich besonders darüber, dass viele Privatpersonen und Institutionen die Reperaturarbeiten finanziell unterstützt haben. Und auch für die anstehende Renovierung im nächsten Jahr würden viele gerne etwas geben.

