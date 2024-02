Wertinger Musikschüler spielen erfolgreich in Neu-Ulm

Die Maßnahme zur Motivation, Findung und Förderung ambitionierter musikalischer Jugend ist seit über 60 Jahren der Wettbewerb „Jugend musiziert“, an dem sich jede und jeder beteiligen kann.

Manfred-Andreas Lipp, städtischer Musikdirektor im Ruhestand und noch immer als Musiklehrer in Wertingen engagiert, feiert seit mehr als 40 Jahren mit Schülerinnen, Schülern und Ensembles Erfolge bei Wettbewerben wie "Jugend musiziert". Am vergangenen Sonntag war für seine Schülerinnen der Regionalwettbewerb schwäbischer Landkreise an der Musikschule Neu-Ulm und einmal mehr war die Klarinetten- und Saxofonklasse von Manfred-Andreas Lipp und Pianist Kirill Kvetniy aus der Musikschule Wertingen bei sieben Wertungen in vier Altersklassen am Start.

Von 9 bis 20 Uhr wurde vor der Jury aus Elisabeth Herfurth (Vorsitz), Verena Höß, Rebecca Jahn und Andreas Feifer um Punkte, Plätze und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb musiziert. Isabell Tschan (Klarinette), Lucia Reiter (Tenorsaxofon) und Sophia Tschan (Klarinette) erreichten dabei erste Preise mit jeweils 23 Punkten und die Weiterleitung nach Kempten. Sarah Wiedmann (Altsaxofon, 21 Punkte) und Chiara Bunk (Sopransaxofon, 22 Punkte) konnten ebenfalls mit ersten Preisen ausgezeichnet werden. Für die Klarinettistinnen Sophia Steinle (20 Punkte) und Emelie Tschan (19 Punkte) gab es bei ihrer jeweils ersten Teilnahme zweite Preise.

Nach einem anstrengenden Tag stellte Musiklehrer Manfred-Andreas Lipp zufrieden fest: „Ich bin mächtig stolz auf meine tüchtige Klasse und gratuliere herzlich meinen fantastischen Schülerinnen“. Das beste Wertinger Ergebnis an diesem Wochenende erspielte sich bereits am Samstag Ludwig Stegmiller (Waldhorn) aus der Klasse von Markus Meyr-Lischka mit einem ersten Preis und 25 von 25 möglichen Punkten. Somit haben sich vier Musikerinnen und Musiker aus der Musikschule Wertingen für den Landeswettbewerb vom 8. bis 11. März in Kempten qualifiziert.

Beim Wettbewerb "Jugend musiziert" können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ergebnisse von Fleiß, Leistung und Begabung durch unabhängige Beratung und Bewertung bestätigen lassen. Der dreistufige Wettbewerb fördert auf Regionalebene, bei Landeswettbewerben aller Bundesländer und beim Bundeswettbewerb für die ganze Bundesrepublik und deutsche Schulen im Ausland den musikalischen Nachwuchs. Bildungseinrichtungen, Lehrer, Musiker und Eltern erhöhen dabei die Popularität künstlerischer Arbeit, wecken Neugier, ermöglichen den Vergleich mit weiteren Teilnehmern, bereiten auf ein gutes Leben mit Musik als Hobby oder den schönsten Beruf der Welt vor. (AZ)