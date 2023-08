Wertingen

Wertinger Pflegekräfte werden beim Staatsempfang geehrt

Diese Gruppe der Berufsfachschule für Pflege in Wertingen wurde in Würzburg geehrt (von links): Werner Kraus (Lehrkraft), Margit Klippel , Timea Laslo (beide Auszubildende), Minister Klaus Holetschek, Susanne Marpoder (Pflegedirektorin KH Dillingen/Wertingen), Tatjana Kloster (Auszubildende), Monika Egger (stellvertretende Schulleitung Berufsfachschule Wertingen), Angelika Wolf (Schulleitung Berufsfachschule), Theresa Bock und Nikoleta Karypidou (Auszubildende).

Plus Männer und Frauen der Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe in der Zusamstadt erhalten eine Gedenkmünze. Grund dafür ist auch die neue Ausbildung in Teilzeit. Dafür gibt es noch freie Plätze.

Für die Gruppe von den Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe der Kreiskliniken am Standort Wertingen sind es besondere Stunden. Sie nehmen an einem feierlichen Staatsempfang in der Residenz in Würzburg teil, zu dem Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek geladen hatte. Bei dieser Veranstaltung werden Menschen geehrt, die sich im Bereich der Pflege besonders engagieren beziehungsweise engagiert hatten. Außerdem wird der ehemaligen und mittlerweile verstorbenen Landtagspräsidentin Barbara Stamm und ihrer Verdienste im Bereich der Pflege gedacht.

Die Regierung von Schwaben hatte die Wertinger Pflegeschule vorgeschlagen

Es war die Regierung von Schwaben, die vorgeschlagen hatte, die Gruppe von der Berufsfachschule für Pflege in Wertingen zu dem Staatsempfang zu laden. Angelika Wolf, die Leiterin der Berufsfachschulen für Pflege, erklärt den Grund. Die Schule hätte in der Coronazeit den Schritt gewagt, die beiden Pflegeschulen zusammenzulegen, sprich die Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe unter der Trägerschaft des BRK und die Krankenpflegeschule am Ebersberg. Zudem würde es in Wertingen nun die Möglichkeit geben, die Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Damit sei sie die erste Berufsfachschule in Schwaben, die diese Teilzeitausbildung im Bereich der Pflege anbiete.

