Wertinger Polizei nimmt Metalldiebe fest

Die beiden Männer aus dem Raum Augsburg waren seit Oktober in der Region kriminell aktiv.

Die Beamten der Polizeistation Wertingen wurden am Morgen des 1. Dezember in die Industriestraße nach Wertingen gerufen. Dort hatten bis dahin unbekannte Diebe in den frühen Morgenstunden zum wiederholten Male aus einem Schrottcontainer Altmetall im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Aufgrund im Vorfeld ergriffener technischer Überwachungsmaßnahmen durch den Eigentümer des Containers führten die weiteren polizeilichen Ermittlungen zu zwei Tatverdächtigen aus dem Raum Augsburg im Alter von 42 und 25 Jahren. Ihnen konnten laut Auskunft der Polizei seit Oktober 2022 bis jetzt insgesamt sieben Altmetalldiebstähle aus dem Schrottbehälter nachgewiesen werden. Der Beuteschaden summiert sich auf etwa 7000 Euro. Gegen die Männer wurden Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)