Wertinger Realschüler schreiben ihre eigenen Bücher

Plus "Allein gestrandet" und "In der Schule gefangen" - wie Schüler und Schülerinnen der Anton-Rauch-Realschule Wertingen zu Autoren wurden.

Ein eigenes Buch schreiben: Was für viele Menschen ihr Leben lang ein Traum bleibt, ist für zwei fünfte Klassen der Anton-Rauch-Realschule jetzt Wirklichkeit geworden. Im Rahmen des Deutschunterrichts durften die Schüler und Schülerinnen am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, Schriftsteller zu sein. Ganz im Sinne des Mottos „choose your own adventure“ (Wähle Dein eigenes Abenteuer) verfassten beide Klassen ein Buch, in welchem der Leser immer wieder selbst entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht.

Ein Buchprojekt der Realschüler bedarf einiger Absprachen

Ziel des Projekts war es, die Schülerinnen und Schüler für das Schreiben zu motivieren und ihnen abseits der herkömmlichen Aufsatzarten ein positives Selbstverständnis von sich als Schöpfer von Texten zu vermitteln. Dabei wurden zunächst das übergreifende Thema des Buchs beschlossen und einzelne Textfragmente zugeteilt, für welche die Kinder jeweils verantwortlich zeichneten. Anschließend durften sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Einzige Voraussetzung war, inhaltlich an die vorhergehenden Kapitel anzuschließen. Nebenbei wurden so die Kompromissfähigkeit gefördert und der Zusammenhalt der Klasse gestärkt. Mit viel Elan und Ehrgeiz gestalteten die Schülerinnen und Schüler ihre Texte aus, überarbeiteten diese immer wieder und gaben sich gegenseitig Tipps. Natürlich durften auch fantasievolle Illustrationen nicht fehlen.

"Allein gestrandet", so lautet das zweite Taschenbuch, das Schüler und Schülerinnen der Anton-Rauch-Realschule geschrieben haben. Foto: Markus Lutz

Zwei spannende Taschenbücher sind im Unterricht in Wertingen entstanden

Entstanden sind so zwei spannende Taschenbücher. Eines, in dem der Hauptprotagonist in seinem Abenteuer auf einer Insel wilden Tieren begegnet, von Piraten gefangen genommen wird und am Ende einen Schatz entdeckt – je nachdem, wie sich der Leser eben entscheidet. Im zweiten Buch muss sich der Hauptcharakter, nachdem er sich versehentlich abends in der Schule eingesperrt hat, mit zahlreichen Gefahren auseinandersetzen – vom Vampir bis zum Werwolf. Nicht immer geht die Geschichte gut aus, denn in beiden Büchern gibt es verschiedene Enden zu entdecken.

Nachdem die Texte den letzten Schliff erhalten hatten und die Illustrationen allesamt fertiggestellt waren, wurde das Buch über ein Online-Unternehmen in Druck gegeben. Voller Spannung und Vorfreude warteten die Schülerinnen und Schüler darauf, endlich ihr eigenes Werk in gebundener Form in den Händen zu halten. Als der Tag endlich gekommen war, waren sie zu Recht unheimlich stolz auf das Geleistete. „Das ist das beste Buch aller Zeiten!“, sagt Justin aus der Klasse 5 c. Die fertigen Werke können die Schüler der Anton-Rauch-Realschule in der Schülerbücherei ausleihen und ihre eigenen Abenteuer bestehen.

